Vali Çiftçi, SMMMO yönetimini misafir etti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın yeni yönetimini ağırladı.
Güncel 05.07.2022, 21:36
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SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Barlık, Mustafa Torun, Bekdaş Karabacak ve Didem Şimşek Üzbey Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Çiftçi, SMMMO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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