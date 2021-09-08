Vali Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Türkeli'deki çalışmaları değerlendirdi

Çiftçi, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Süleyman Soylu tarafından Sinop'un Türkeli ilçesine "koordinatör vali" olarak görevlendirildi.

Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile 13 Ağustos'ta kara yolu ile Sinop'a ulaşan Çiftçi, görev bölgesi olan Türkeli'ne kara yolu bağlantısının kapalı olması nedeniyle gemi yolculuğuyla ulaştı.

Çiftçi, 24 gün "koordinatör vali" olarak görev yaptığı Türkeli'de yaşadıklarını ve gözlemlerini AA muhabirine anlattı.

"Helikopter iki ilçe arasında adeta taksi gibi çalıştı"

Sel felaketinin ardından Türkeli'nin hem Sinop hem de Kastamonu tarafıyla bağlantısının kesildiğini, bir yanı deniz, diğer yanı orman olan ilçenin bir adaya dönüştüğünü gördüğünü belirten Çiftçi, vatandaşların en büyük talebinin ilçe dışına çıkabilmekle ilgili olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelen ve izinlerinin sonuna gelen vatandaşların o günlerde bir an önce işlerine dönebilmek istediğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yoğun çalışma neticesinde pazar akşamı Sinop bağlantısı sağlanmış oldu. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ilçe dışına tahliyesi için Çanakkale'den feribot geldi. Türkeli ve Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçeleri arasındaki köprü de yıkıldığı için iki ilçe arasında helikopter seferleri yapıldı. Helikopter iki ilçe arasında adeta taksi gibi çalıştı. Yine helikopterlerle jeneratör, temel ihtiyaç malzemeleri ve tesisat malzemeleri taşındı."

Kara yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle iş makinelerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemisiyle ilçeye getirildiğini aktaran Çiftçi, "İlk çalışmalara bu şekilde başlamış olduk. İlk günlerde bağlantılar kesik olduğu için genel sekreterimiz ilçenin tüm köy yollarının envanterini çıkardı. Nerede hasar olduğunu, hangi yolların öncelikli çalışılması gerektiğini tespit etti. Bazı yerlere yaya gitmek suretiyle detaylı bir çalışma yaptı." diye konuştu.

Çorum merkez ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerden iş makinesi desteği aldıklarını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 araçlık filo gönderdi. Adana, Aksaray, Karaman, Eskişehir ve Ankara'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bize araçlar geldi. Yaklaşık 100 araçlık filo ile iki hafta gibi kısa bir süre içinde bütün köy yollarının bağlantılarını açtık. Bütün köy yollarını, menfezleri, dere ıslahlarını elden geçirdik."

"Operatör çay içmek için bile mola vermemiş"

Vali Mustafa Çiftçi, çalışmalar sırasında kendisini duygulandıran diyaloğu şöyle anlattı:

"Çorum İl Özel İdaremizden bir operatör, köy yolunun açılması için gayretli şekilde çalışıyordu. Köylüler bana, operatörün yemek yemek dışında çay içmek için dahi araçtan inmediğini, hava kararana dek çalıştığını ifade ettiler. Başka bir vatandaş, 40 yıl Almanya'da çalıştığını, böyle bir çalışmayı Avrupa'da görmediğini söyledi."

Türkiye'nin devletiyle, milletiyle kenetlenerek, 3 haftada sel afetinin yaralarını sardığını vurgulayan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç haftada hayatı normal akışına döndürmüş oldu. Çorum Komando Bölüğü 44 kişilik ekiple Türkeli'ne geldi. Orada cami, okul, kamu kuruluşları hatta cadde ve sokakların temizlenmesinde yararlılıklar gösterdiler. Yetmiş altı birimi iki haftalık süreçte temizlediler. Çok büyük faydaları oldu. Sadece emniyet ve asayiş açısından değil, afet anında milletimizin yanında yer almak suretiyle afet yaralarının sarılmasında büyük yararlılık gösterdiler. Onun dışında gönüllüler de geldi. Sadece kamu görevlileriyle bu çalışmaları yürütmemizin imkanı yoktu. Türkiye'nin değişik yörelerinden örgütlenmiş olarak gönüllü hareketler geldiler ve çalışmalarımıza katkı verdiler. Tam manasıyla devletle milletin o bölgede bütünleştiğini, yaraları hep beraber sardığını, hayatın normal akışına döndürdüğünü söyleyebilirim."

"Koordinatör vali uygulaması faydalı oldu"

Çiftçi, sel felaketinin ardından afet bölgesindeki çalışmaların koordinasyonu için ilçelere "koordinatör vali" görevlendirildiğini hatırlattı.

"Koordinatör vali" uygulamasının sel bölgesinde önemli faydalarını gördüğünü belirten Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlk defa bu afette sadece kaymakam veya vali yardımcılarından değil, valilerin koordinatör olarak görevlendirildiği bir sisteme geçilmiş oldu. Ben bunun da çok büyük faydalarını gördüm. Daha önce 2011 Van depreminde vali yardımcısı olarak bölgede çalışmıştım ama bu şekilde koordinatör valilik sisteminin çok daha etkili olduğunu, koordinasyonu sağlamada başarılı sonuç verdiğini gördüm. Zannediyorum ki bundan sonraki çalışmalarda da bu sistem, bu şekilde devam edecektir. Afetin yaralarının sarılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, belediyelerimize, il özel idarelerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, bir daha da milletimize böyle afetler yaşatmasın."