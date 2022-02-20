Vali Çiftçi, şehit ailelerini ağırladı
Vali Mustafa Çiftçi, şehit aileleri ve gazileri makamında ağırladı.
Güncel 20.02.2022, 18:34
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin kısa bir süre önce kurulan Çorum Şubesi yönetici ve üyeleri Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Dernek Başkanı Galip Deniz, dernek yöneticileri ile beraberindeki heyet ile görüşen Vali Çiftçi devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu dile getirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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