Vali Çiftçi Şehit Aileleri Derneği’ni ağırladı

Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Adem Mert ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet yeni göreve başlamaları nedeniyle Vali Çifütçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, Adem Mert ve yönetimine görevlerinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

