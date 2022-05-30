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Vali Çiftçi, Recep Gür ve arkadaşlarını kutladı
Vali Mustafa Çiftçi, bir süre önce yeniden ÇESOB Başkanlığı’na seçilen Recep Gür ve Yönetim Kurulu’ndaki çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek kutladı. Ziyarette Vali Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım eşlik etti. (Haber Merkezi)
Güncel 30.05.2022, 19:25
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