Vali Çiftçi, pazar yerini denetledi

Vali Mustafa Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında Cumartesi Pazarı’nı ziyaret ederek, alışveriş yapan yurttaşları ve pazar esnafını maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Vali Çiftçi’ye pazar denetiminde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz eşlik etti.

(Haber Merkezi)