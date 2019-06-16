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Vali Çiftçi OSB’deki fabrikaları ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesi hizmet veren fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi OSB’deki fabrikaları ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesi hizmet veren fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 22:10
Vali Çiftçi OSB’deki fabrikaları ziyaret etti

Ziyaretinde; Blister Bakır, Çinko Sülfat (Kimyasal Gübre) imalatı yapan Ekmekcioğulları Metal Kimya San. Tic. A.Ş. Yetkilisi Rüstem Ekmekci, Balık unu ve yağı makinaları imalatı yapan Taçmak Mak. San. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Turgut Taç ve Oğuz Taç, Yol Süpürge Makinaları imalatı yapan Erdemli Makina San. Tic. A.Ş. Yetkilisi Atilla Erdemli, spor ayakkabısı imalatı yapan TRİSTEP Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. yetkilileri Bilal Çeker ve Yunus Açıkgöz’ü ayrıca Yufka, Mantı, Kadayıf imalatı yapan Kemal Öz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Bülent Özdoğan’ı ziyaret eden Vali Çiftçi yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesi ziyareti kapsamında toprak sanayi makinaları imalatı yapan Arsan Mak. İml. Tic. A.Ş. Yetkilisi İsmail Kayılı ile Çelik Döküm imalatı yapan Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Yetkilisi Mustafa Duduoğlu’nu da ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

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