Vali Çiftçi Ortaköy’de

Vali Çiftçi beraberinde İl Garnizon Komutanı J. Kd. Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ve diğer yetkililerle birlikte önceki gün öğleden sonra Ortaköy’e gitti.

İlk olarak Ortaköy Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi burada Kaymakam Murat Acar, Ortaköy Belediye Başkanı Vekili Erdoğan Köksal, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve il ve ilçe idare şube başkanları tarafından kapıda karşılandı.

Vali Çiftçi daha sonra makama geçerek Kaymakam Murat Acar’dan ilçenin genel durumu ile ilgili brifing aldı.

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Ortaköy ilçesi merkez ve köy mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıya il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları da katıldı.

Vali Çiftçi toplantı öncesinde bir açıklama yaparak fırsat buldukça ilçeleri ziyaret ettiğini ve sorunları yerinde görmek istediğini ifade etti. Toplantıda muhtarların mahalle ve köyleriyle ilgili sorunlarını dinleyen Vali Çiftçi, talep ve istekler konusunda beraberinde gelen daire amirlerini talimatlandırdı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra Hitit İmparatorluğu’nun önemli merkezlerinden olan ve ilimiz Ortaköy İlçesi sınırları içinde bulunan Şapinuva ören yerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çiftçi’ye çalışmalarla ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül tarafından çeşitli bilgiler verildi.

Vali Çiftçi ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

(Volkan SINAYUÇ)