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Vali Çiftçi, organlarını bağışladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, organlarını bağışladı. 

Vali Çiftçi, organlarını bağışladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, organlarını bağışladı. 

05 Kasım 2019 Salı 17:43
Vali Çiftçi, organlarını bağışladı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik makamında düzenlenen organ bağışı töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli hazır bulundu. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, “İnancımız bir insanın hayatını kurtarmayı, tüm insanlığı kurtarmakla eş tutuyor. Unutmayalım ki, her bir organ bağışı yeni bir hayattır, insanın insana yapabileceği en büyük yardımdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ naklinin câiz olduğu hususunda görüş belirtmiştir. Böbreğinizi, karaciğerinizi, akciğerinizi, kalbinizi, gözünüzü bağışlayabilir, bir insanın yaşama umudu olabilirsiniz” dedi. 

(İHA)

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