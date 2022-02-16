Vali Çiftçi, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’nda

Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okulu inceledi ve sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

(Haber Merkezi)

