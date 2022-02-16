Vali Çiftçi, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’nda
Güncel 16.02.2022, 19:41
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Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okulu inceledi ve sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.
(Haber Merkezi)
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