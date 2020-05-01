Vali Çiftçi, okul inşaatlarını ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şube Müdürü Müslim Kılıç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Zafer Bektaş ile yapımı süren Bekir Aksoy İlkokulu, Karakeçili Ortaokulu, Karşıyaka Ortaokulu ile Gülabibey İlkokulu inşaat çalışmalarını yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.