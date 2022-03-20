Vali Çiftçi, öğrencilerle “kariyer” söyleşisi yaptı
Güncel 20.03.2022, 18:38
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Vali Mustafa Çiftçi, Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilerle kariyer söyleşisi yaptı.
Okulun faaliyetleri ve eğitim programı hakkında yöneticilerden bilgi alan Vali Çiftçi, Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşmasında “kariyer” konusunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Yasin Haboğlu, Vali Çiftçi’ye programın sonunda şükran plaketi sundu.
(Haber Merkezi)
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