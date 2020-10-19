Vali Çiftçi, muhtarları makamında kabul etti

Ziyarete Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum İli Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Erdoğan, Çorum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ve Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman katıldı.

Muhtarlar, yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)