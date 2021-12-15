Vali Çiftçi müftüleri ağırladı
Güncel 15.12.2021, 22:55
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Vali Mustafa Çiftçi, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
İl Müftüsü Muharrem Biçer, İskilip İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve beraberindeki heyet ile birlikte Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
İl Müftülüğü ve İskilip İlçe Müftülüğü’nün çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Vali Mustafa Çiftçi’ye İlçe Müftüsü Demiral tarafından hediye takdim edildi.
Vali Çiftçi nazik ziyareti için Müftü Biçer, Müftü Demiral ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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