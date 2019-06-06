Vali Çiftçi, minik Kerim’in hayalini gerçekleştirdi

Hayalindeki bir günü yakın koruma olarak eğlenceli bir şekilde geçiren Kerim Oynak, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geçirdiği güzel anlar için Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)