Vali Çiftçi minik Buğlem’i ağırladı

Çorum’da yaklaşık yedi aydan beri zorlu bir kanser tedavisi gören minik Buğlem, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin misafiri oldu. Vali Çiftçi, minik Buğlem ile bir süre sohbet ederek makamında ağırladı. Vali Çiftçi, bu süreçte emeklerini esirgemeyen ve aileye destekle bulunan Aysun Demirci’ye de teşekkür etti.

Anne karnında yakalandığı hastalığı yenmeye çalışan Çorumlu minik Buğlem, sinir uçlarında başlayan ve daha sonra vücuda yayılan bir kanser tipine yakalanmıştı.

Minik Buğlem’in tedavi süreci devam ediyor.

(Haber Merkezi)

