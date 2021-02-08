Vali Çiftçi, Memur-Sen heyetini ağırları

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar ve yönetimini, Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Memur-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi veren Tekin Çınar ve heyeti ilimizdeki bazı konularla ilgili görüş alışverişinde de bulundu. Heyet Vali Çiftçi’ye “Eğitime Bakış” isimli kitabı da sundu.

Vali Mustafa Çiftçi nazik ziyaretleri için Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

