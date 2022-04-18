Vali Çiftçi Mehmetçik ile birlikte orucunu açtı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kahraman Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.
Güncel 18.04.2022, 20:58
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Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Vatani görevlerini yapan askerlerle birlikte orucunu açan Vali Çiftçi, Mehmetçik ile sohbet etme imkanı da buldu.
Vali Mustafa Çiftçi’ye iftar programında İl Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz ile İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da eşlik etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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