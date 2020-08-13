Vali Çiftçi, maden aranan köylerin sorunlarını görüştü

Vali Mustafa Çiftçi, Dodurga Kaymakam Vekili Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Maden Etüt ve Arama Dairesi (MTA) Başkanı Cahit Dönmez, Mehmet Dede Obruk Köyü Muhtarı Yılmaz Göker, Mehmet Dede Tekke Köyü Muhtarı Ali Üremiş ve beraberindekilerle köy sorunları hakkında bir toplantı yaptı.

Bilindiği üzere MTA Müdürlüğü ihale ile Dodurga Mehmetdede Tekke Köyü’nde sondaj çalışması yaparak rezerv araştırması yaptırıyor. Araştırma sonucu bölgede altın, gümüş, antimon, bakır ve molibden madenlerinin araması yapılarak, rezerv olup olmadığı tespit edilecek.

Köy halkı ise sondaj çalışmalarından sonra köye tesis kurulabileceğini, böylelikle tarım ve meyvecilik üretiminin sekteye uğrayacağını, tarım yapılabilecek arazinin azalacağını belirterek çalışmalardan rahatsız olmakta. Eğer altın madenine rastlanırsa siyanürle çalışma yapılacağını ileri süren köy halkı, hayatlarının tehlikeye atılacağı endişesi yaşıyor.

(Haber Merkezi)