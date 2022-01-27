Vali Çiftçi kütüphanede gençlerle buluştu

Kadeş Barış Meydanı’nda 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayan ve öğrencilerle araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği Hasan Paşa Kütüphanesi Çorum İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi’nin işbirliği ile açılmıştı.

Vali Çiftçi de beraberinde Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile birlikte 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek ders çalışan ve araştırma yapan gençlerle sohbet ederek kütüphane hakkında da yetkililerden bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

