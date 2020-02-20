Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115642
ALTIN
317.542
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8602
EURO
6.5856

Vali Çiftçi, küpelerini İdlib’e bağışlayan Ayşegül’ü kabul etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, valilik öncülüğünde başlatılan “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde savaş mağdurları için babasının kendisine doğum gününde aldığı hediyeyi bağışlayan Ayşegül Kaşnakçı’yı kabul etti. 

Vali Çiftçi, küpelerini İdlib’e bağışlayan Ayşegül’ü kabul etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, valilik öncülüğünde başlatılan “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde savaş mağdurları için babasının kendisine doğum gününde aldığı hediyeyi bağışlayan Ayşegül Kaşnakçı’yı kabul etti. 

20 Şubat 2020 Perşembe 19:59
Vali Çiftçi, küpelerini İdlib’e bağışlayan Ayşegül’ü kabul etti

13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, babası Mehmet ve annesi Meryem Kasnakçı ile birlikte Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiftçi, örnek davranışından dolayı Kasnakçı’ya teşeşkkür belgesi verirken, Kasnakçı’da Vali Çiftçi’ye kendi yaptığı resmi hediye etti. 


2011 yılından bugüne Suriye’de, İdlib’te büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Vali Çiftçi, rejimin insafsızca kendi insanlarını, hastaneleri, pazar yerlerini, okulları bombaladığını, insanlarında canlarını kurtarmak için zaman zaman Türkiye sınırına, zaman zamanda dünyanın başka yerlerine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Vali Çiftçi, son zamanlarda İdlib’ten sınırımıza, güvenli bölgeye doğru bir insan hareketi başladığını hatırlattı. 
İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” anımsatan Çiftçi, “Bu kampanya çerçevesinde bütün valiliklerimiz hamiyetperver milletimizin yardımlarına başvurdular. Çorum’da da bu kampanya bir karşılık buldu. Kampanya kapsamında toplanan yardımları zaman zaman Suriye sınırı, İdlib’te bulunan insanlara ulaştırdık” dedi. 
Bu kampanya çerçevesinde Dodurga’da yaşayan Ayşegül’ün örnek bir davranış sergilediğini anlatan Vali Çiftçi, “Kendisi 8. Sınıf öğrencisi. Küpelerini İdlib’teki mağdur ve muhtaç insanlara bağışlanmak üzere Dodurga Kaymakamlığımıza bağışladı. Kaymakamlığımızda bunu tutanak halinde kabul ederek bize ulaştırdı. Ayşegül’ün küpelerini sarrafta bozdurduk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan hesaba yatırdık. Bu hafta içerisinde yine İdlib’le ilgili kampanyayı sonlandırıyoruz. Ayşegül’ün hediye ettiği küpesiyle beraber 500 paket gıda yardımını sınır bölgemize ulaştırmış olacağız. Bu duyarlı davranaşından dolayı Ayşegül’ü ve böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkür ediyorum” 

“Haberlerde görünce çok üzüldüm” 
Babasının doğum günü için aldığı hediyeleri İdlib’e bağışlayan Ayşegül Kasnakçı ise, “Haberlerde görünce çok üzüldüm. Duygulandım. Bende küpelerimi bağışlamak istedim. Sonra da bunu aileme dedim. Ailemde çok sevindi. Küpelerimi bağışladım” ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Elektrikli araçlara şarj istasyonu Çorum’da
Elektrikli araçlara şarj istasyonu Çorum’da
Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi
Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi
Yücel Arzen'den duygu dolu konser
Yücel Arzen'den duygu dolu konser
İsmail Kakaç İlkokulu’nda okuma-yazma seferberliği
İsmail Kakaç İlkokulu’nda okuma-yazma seferberliği
İlke Haus’un temelleri atıldı
İlke Haus’un temelleri atıldı
Başkan Aşgın’dan Yusuf Ahlatcı’ya: “Sen de var mısın?”
Başkan Aşgın’dan Yusuf Ahlatcı’ya: “Sen de var mısın?”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim