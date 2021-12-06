Vali Çiftçi Kore Gazisi Yavuz’u ağırladı
Güncel 06.12.2021, 23:17
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kore Gazisi Ömer Yavuz’u makamında ağırladı.
Vali Çiftçi, Çorum’da yaşamını sürdüren 90 yaşındaki Kore Gazisi Ömer Yavuz ile makamında görüştü. Ömer Yavuz’un ailesinin de yer aldığı görüşmede Vali Çiftçi, Kore Gazisi’nin elini öperek yakından ilgilendi.
Gazi Ömer Yavuz da Vali Çiftçi’ye misafirperverliği için teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
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