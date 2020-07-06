Vali Çiftçi, Kore gazilerinin anılarını dinledi

Vali Çiftçi, “Ömer amcamızın ve Mustafa amcamızın anılarını dinledik, hayır dualarını aldık. Rabbim hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip etsin. Ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)