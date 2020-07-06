Vali Çiftçi, Kore gazilerinin anılarını dinledi
Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri; Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden Kore Gazisi Ömer Yavuz ile Karakeçili Mahallesi’nde ikamet eden Kore Gazisi Mustafa Çorumlugil’i evlerinde ziyaret etti.
Güncel 06.07.2020, 19:48
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Vali Çiftçi, “Ömer amcamızın ve Mustafa amcamızın anılarını dinledik, hayır dualarını aldık. Rabbim hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip etsin. Ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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