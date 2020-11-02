Vali Çiftçi, Kızılpınar ve Eskiköy göletini inceledi

Geçtiğimiz günlerde basının gündemine düşen ve iki köyün su davasına dönüşen bölgede incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kurum amirlerinden ve köylülerden bilgi alarak talepleri dinledi. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve İl Özel İdare amirleri ile birlikte Kızılpınar Köyü’nü ziyaret eden Vali Çiftçi, köy halkı ile görüşme yaptı.

Vali Çiftçi, konu hakkında Kızılpınar Köy Muhtarı Ekrem Duyar’dan bilgiler alarak köy halkının sorunlarını dinledi. Vali Çiftçi, daha sonra kurumaya başlayan Karagöl Göletini ve araziyi gezerek dağ başına yapılan Eskiköy Köyü sulama göletine su toplama kanaletlerinin geçiş yerlerinde de incelemelerde bulundu.

Daha sonra Eskiköy Köyü sulama göletine giden Vali Mustafa Çitfçi, burada Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen ve Eskiköy ihtiyar heyeti ile görüşerek konu hakkında bilgiler aldı.

Kızılpınar köylüleri ile tekrar bir araya gelen Vali Çiftci, konuyu iki taraftan da dinlediğini, birkaç gün değerlendirme yaparak gerekli bilgilendirmeyi yapacağını söyleyerek alkışlar eşliğinde Kızılpınar köyünden ayrıldı.

KÖYLÜLER KARARI MERAKLA BEKLİYOR

Çorum İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl 1 milyon lira civarında bir harcama ile Eskiköy köyünün arazisini sulamak amaçlı yapılan gölet, su olmadığı için işlevini yapamamıştı. Bu nedenden dolayı Eskiköy Köyü Muhtarlığı tarafından Özel İdare’ye eksik hizmet nedeniyle dava açılmış, mahkemeden ise gölete su bağlanması ve su toplama kanallarının yapılması yönünde karar çıkmıştı. Kızılpınar Köyü arazisinde çalışma başlatan Özel İdare, köylülerin tepkisi ile karşılaşınca çalışmayı durdurma kararı almıştı.

Geçimini sebze ve meyvecilikle kazanan Kızılpınar Köyü halkının doğal kaynak sularını kendi köyüne katmak isteyen Eskiköy Köyü Muhtarlığı, mahkemeye dilekçe vererek talepte bulunmuştu. Bu olayın duyulması üzerine iki köy arasında tartışma yaşanmış, Çorum Valiliği olaya el koymuştu.

Davaya konu olan ve aynı zamanda mesire alanı olarak da değerlendirilen Kızılpınar Köyü arazisinde bulunan ve halk arasında “KARAGÖL” olarak bilinen, Kızılpınar köyünün sulama ihtiyacının belirli bölümünü karşılayan göl kurumaya başladı. Doğal olarak var olan Karagöl ve bağlantısında yer alan Deringölde ise su namına bir şey kalmadı. İçerisinde bulunan tatlı su balıkları ise tamamen telef oldu.

Her iki köy halkı da Vali Mustafa Çiftçi’nin vereceği kararı merakla bekliyor.

(Haber Merkezi)