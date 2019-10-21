Vali Çiftçi, Kız İmam Hatip Lisesi’ni inceledi

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden ve OSB’deki çalışmaları yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Çiftçi daha sonra ise Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul yetkilileri ile görüşen ve okulu gezen Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Vali Çiftçi'ye Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ile ilçe yetkilileri de eşlik etti. Vali Çiftçi, daha sonra Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile fotoğraf çekindi.

Vali Çiftçi Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapımı devam eden Kevser Ali Camiinde incelemelerde de bulundu.

(Haber Merkezi)