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Vali Çiftçi kaymakamlarla biraraya geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilimiz ilçelerinde görev yapan kaymakamlar ile biraraya geldi.

Güncel 11.01.2021, 22:52
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Vali Çiftçi kaymakamlarla biraraya geldi

Vali Mustafa Çiftçi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Kaymakamlar Toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda çeşitli konular ele alındı.

Yılın ilk toplantısı sonrasında ise Vali Çiftçi ile kaymakamlar toplu halde hatıra fotoğrafı çekindi.

(Haber Merkezi)

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