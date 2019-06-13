Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90501
ALTIN
253.038
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4418
EURO
6.6128

Vali Çiftçi Kargı’da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı yatırım ve projeleri incelemek, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi almak, kurum ve kuruluşları tanımak, sorun ve talepleri dinlemek ve koordinasyon sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kargı İlçesini ziyaret etti. 

Vali Çiftçi Kargı’da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı yatırım ve projeleri incelemek, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi almak, kurum ve kuruluşları tanımak, sorun ve talepleri dinlemek ve koordinasyon sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kargı İlçesini ziyaret etti. 

13 Haziran 2019 Perşembe 20:26
Vali Çiftçi Kargı’da incelemelerde bulundu

Vali Çiftçi’ye Kargı ziyareti sırasında; Çorum İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve bazı daire amirleri eşlik etti. 
Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyelerini Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve Kaymakamlık personeli karşıladı. 
Çocukların çiçeklerle karşıladığı Vali Çiftçi, ilk olarak Kaymakamlık makamını ziyaret etti. Daha sonra Kargı Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Çiftçi ardından tarihi Hilmi Ağa Konağı’nı inceledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Çiftçi Kargı Bezi’nin yapım aşamasını izleyerek kurs hocalarından bilgiler aldı. 
Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Çiftçi, muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyerek ilgili kurum müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Kavuncu, Karadağ heyetini ağırladı
Kavuncu, Karadağ heyetini ağırladı
Park ve bahçelerde hummalı çalışma
Park ve bahçelerde hummalı çalışma
Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı
Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı
Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı
Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı
Herkes bilsin; Çorum o kadar da sahipsiz değil!
Herkes bilsin; Çorum o kadar da sahipsiz değil!
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim