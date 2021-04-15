Vali Çiftçi, İŞKUR’un yeni binasını inceledi

Vali Mustafa Çiftçi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başlayan İŞ-KUR İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu’dan bina hakkında bilgi aldı.

İhalesi 26 Aralık 2017’de tarihinde yapılan ve 2018 Nisan ayında temeli atılan İŞKUR binası tamamlandı. Artan iş yüküne cevap verebilecek şekilde 4 katlı ve yaklaşık 5 milyon liraya mal olan İŞKUR hizmet binasının gezen Vali Çiftçi, çalışanlarla ve vatandaşlar da sohbet etti.



