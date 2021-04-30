Vali Çiftçi, işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı

Emek ve alın teriyle Çorum’un büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ettiğini belirten Vali Çiftçi, “Türkiye’de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs, 2008 yılından itibaren Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlanmış ve 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir” dedi.

Milletin geleceğe güvenle bakabilmesi için alın teri döken emekçilerin maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakârlıklarının, ülkenin kalkınması için bir alt yapı olarak görüldüğünü ve bu doğrultuda adımlar atıldığını kaydeden Vali Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İşçilerin ve emekçilerin refah düzeyinin artırılması Türkiye’nin ekonomik alanda büyümesidir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz daha da kalkınacaktır.

Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmesini ve hakkaniyetli bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum.

Başta ilimizde olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında emekleri ve alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Günü’nü kutluyor, günlerinin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)