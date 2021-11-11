Vali Çiftçi “ilk kar”ı karşıladı

Vali Mustafa Çiftçi, Çatak Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi’nin Çatak ziyareti, “mevsimin ilk kar yağışı” altında gerçekleşti. İnce bir tabaka halinde de olsa Çatak ormanı beyaz örtüye büründü.

(Haber Merkezi)

