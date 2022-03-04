Vali Çiftçi ile tanıştılar

Bu kapsamda Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile beraberindeki yeni yönetimleri Vali Çiftçi’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül de beraberinde İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahit Şahin, Şoförler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Muhtar Derneği Başkanı Hasan Korkmaz, Bakkallar Odası Başkanı Osman Top, Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, İl Genel Meclisi Üyeleri Fehmi Yağlı, Duran Bıyık ve Doğan Uçar ile birlikte Vali Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

