Vali Çiftçi ile atamalarda objektif kriterler görüşüldü

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam ve beraberindeki sendika yönetici ile üyelerinin yeraldığı heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nezaket ziyaretiyle ilgili bilgi veren Türk Büro Sen Şube Başkanı Çam, Vali Çiftçi ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan GYS’den yazılı sınav sonuçları dikkate alınarak atamaların yapılması hususu ile ilçelerde görev yapan personelin merkeze görevlendirmelerinde objektif kriterler olması gibi konularda görüş ve önerilerini sunduklarını açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi de nazik ziyaretleri için Sami Çam ve beraberindeki heyete teşekkür etti

(Volkan SINAYUÇ)

