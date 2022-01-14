Vali Çiftçi, “İdareciler Günü”nde mülki idare amirleriyle bir araya geldi
Güncel 14.01.2022, 19:39
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Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, Çorum’daki mülki idare amirleri ile bir araya geldi. Vali Çiftçi, vali yardımcılarına ve kaymakamlara günün anısına birer hediye verdi.
(Haber Merkezi)
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