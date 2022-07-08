Vali Çiftçi, huzur ve mutluluk diledi

Bayramların birlik ve beraberlik ruhunun en iyi anlaşıldığı günlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi yayınladığı mesajda bayramın hanelere, ilimize, ülkemize ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bayramların millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı; sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının hâkim olduğu; ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı müstesna günler olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bizler bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereket ikliminde buluşmaktayız. İnşallah hepimiz bu güzel bayramın manevi atmosferinden nasibini alanlardan oluruz. Bugünlerde birbirimize gönül kapılarımızı açarken, aile büyüklerimizin hayır dualarını almalı; gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirmeli; öksüzleri, yetimleri, garipleri de unutmamalıyız.

Bayram münasebetiyle trafiğe çıkacak tüm vatandaşlarımızın, trafik kurallarına riayet ederek varacakları yerlere emniyetle ulaşmalarını ve sevdikleri ile birlikte neşeli ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni eder; bayramın feyizli ikliminin tüm gönüllere, hanelere, ilimize, ülkemize ve İslam âlemine huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ederim.”

(Volkan SINAYUÇ)

