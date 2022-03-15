Vali Çiftçi hekimleri ağırladı

Türkiye’de ilk cerrahhanenin açıldığı ve ilk modern tıp eğitiminin başladığı tarih olması sebebi ile 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı kapsamında Vali Çiftçi’ye hekimler tarafından ziyarette bulunuldu.

Türkiye’de tıp eğitiminin başlayışının 196. yılı olması sebebiyle yapılan ziyarete İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Barış, Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, Tabip Odası yöneticileri, hastane yöneticileri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi heyete nazik ziyareti için teşekkür ederek şahıslarında tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

(Uğur GÖRKEM)

