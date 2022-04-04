Vali Çiftçi, Hastane’deki Gaziler Birimi’ni inceledi

Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Sinan Zehir ve görevli personelin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, şehitlerin yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar) ile gazilere yönelik poliklinik ve servislerde iş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla hastanenin 1. katında oluşturulan “Şehit Yakınları ve Gazi Destek Birimi” hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi’nin ziyaretinde Çorum Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert de hazır bulundu.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra acil servisi ziyaret ederek hastalara acil şifalar diledi.

(Haber Merkezi)