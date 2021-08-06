Vali Çiftçi, Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel birer konuşma yaptı.

Tiyatro gösterisi ve dinleti sunulan programa ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, sanatçı Hülya Koçyiğit ve davetliler de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021 yılının “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “İnsanlığın özü sevgi, barış ve kardeşlik” sloganı ile Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde yapılan etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, “Erenlerin ayak izlerini neden takip ediyoruz, öğütleri niçin her daim gönüllerimizde yankı bulmalı sorularının çok açık bir cevabı vardır. Bizler, dünya denen bir yolda, bu yolun ahiret denen bir menzile ulaşacağı bilinciyle yürüyenleriz. Maksat odur ki en şerefliler olarak bizleri bu yola yolcu kılan Rabb'imize o şerefle kavuşalım, emaneti aldığımız gibi tertemiz teslim edenlerden olalım. Bunu başarabilmenin yolu nefis denen hasmı yenmekten, emredildiğimiz gibi dosdoğru olmaktan geçiyor. Bir sınav veriyoruz” dedi.



(AA-İHA)

