Vali Çiftçi, Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yaptı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamlarının yanı sıra, ilgili kurumların il müdürleri katıldı.

Toplantıda ilçelerdeki ve il genelindeki gelişmeler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ayrıca Laçin İlçesi’nde kurulan SS. Laçin Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını yaparak kooperatif yöneticilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



(Ömür SOYTEMİZ)

