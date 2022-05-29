Vali Çiftçi, Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yaptı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı ilimiz Laçin ilçesinde gerçekleşti.
Güncel 29.05.2022, 18:42
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamlarının yanı sıra, ilgili kurumların il müdürleri katıldı.
Toplantıda ilçelerdeki ve il genelindeki gelişmeler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ayrıca Laçin İlçesi’nde kurulan SS. Laçin Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışını yaparak kooperatif yöneticilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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