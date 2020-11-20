Vali Çiftçi gençlerle söyleşiye katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından organize edilen “Gençlik Buluşması” söyleşi programının son konuğu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi oldu.

Vali Çiftçi, Gençlik Buluşması’nda gençlerle hasbihal ederek hayata dair tecrübelerini paylaştı. Söyleşi sonrası ise TÜGVA’yı gezerek çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı da Vali Çiftçi’ye programa teşrifi için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)