Vali Çiftçi gençleri ağırladı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi makamında gençlerle biraraya geldi.
Güncel 01.03.2021, 22:14
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, İlçe Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
TÜGVA Başkanı Kayabaşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek Vali Çiftçi’ye hediye takdim ederken, Vali Çiftçi de gençlere nazik ziyaretleri için teşekkür ederek hediye verdi.
(Haber Merkezi)
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