Vali Çiftçi fidan sahiplenmeye çağırdı

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 11 Kasım 2019’da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu Geleceğe Nefes Seferberliği’ne verilen büyük destekle 14 milyona yakın fidanın toprakla buluşmasının sağlandığı belirtilerek geçirilen zorlu süreçte bir kişi bile nefessiz kalmasın diye soluksuz çalışan, ülkeyi ayakta tutan sağlık kahramanlarına teşekkür etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları kurulduğu ve tam 1 milyon 61 bin 635 fidana her birinin adlarının verildiği vurgulandı.