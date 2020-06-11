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Vali Çiftçi, Evcikuzkışla Köyü’nü ziyaret etti
Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Evcikuzkışla Köyü’nü ziyaret etti.
Güncel 11.06.2020, 12:42
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İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile birlikte Evcikuzkışla Köyü’nü ziyaret eden Vali Çiftçi, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Vali Çiftçi ve beraberindekiler, sonrasında köyü gezerek incelemelerde bulundu.
(Haber Merkezi)
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