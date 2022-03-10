Vali Çiftçi Eşme köyünü ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Eşme köyünü sular çekildikten sonra tekrar ziyaret ederek durumu yerinde inceledi. Vali Çiftçi, sel vuran vatandaşların evlerini de ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Eşme köyünde yaşayan ve evini sel vuran Pakize nineyi de ziyaret ederek yakından ilgilendi.