Vali Çiftçi, eline rulo alıp yol çizgisi boyadı
İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla tüm yurtta başlatılan uygulama kapsamında Çorum’da da yaya geçitlerinde boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi.
Güncel 30.03.2021, 15:51
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de katılımıyla Gazi Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte; yaya geçitlerinde önlem alan trafik ekipleri vatandaşların rahatça karşıdan karşıya geçebilmeleri için araçları durdurup yayalara öncelik verildi. Ömer Oğuzkan isimli bir trafik polisi yaşlı bir kadının elinden tutup, yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Vali Mustafa Çiftçi, eline rulo alıp yol çizgisi boyadı.
Uygulamanın ardından açıklamada buluna Vali Çiftçi, “2011 yılı ile 2020 yılı eylem planında trafik kazalarının önüne geçmede yapılan denetim ve çalışmalarla ön görülen hedeflerde Türkiye’de en başarılı Çorum olmuştur” dedi.
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