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Vali Çiftçi, Eğitim İş Genel Başkanı Yıldırım ile görüştü

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çorum’da bazı ziyaretlerde bulunarak bir etkinliğe katıldı.

Vali Çiftçi, Eğitim İş Genel Başkanı Yıldırım ile görüştü

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çorum’da bazı ziyaretlerde bulunarak bir etkinliğe katıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 01:03
Vali Çiftçi, Eğitim İş Genel Başkanı Yıldırım ile görüştü

Eğitim İş Çorum Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Artiz Mektebi” isimli oyunu izlemek üzere ilimize gelen Genel Başkan Orhan Yıldırım, ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Beraberinde Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Kara, Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar ve sendika yönetimi ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Yıldırım, sendika üyelerinin sorun ve taleplerini iletti.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, daha sonra Umut Radyo’nun konuğu oldu. Uğur Çınar’ın sorularını canlı yayında yanıtlayan Yıldırım, sendikanın ilkeleri, eğitimin sorunları, hedef ve beklentiler hakkında bilgiler verdi.

Çorum’da bazı ziyaretlerde bulunan ve toplantılar yapan Yıldırım, oyunu izledikten sonra ilimizden ayrıldı.

(Haber Merkezi)

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