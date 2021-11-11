Vali Çiftçi direksiyona geçti, sürücüleri uyardı
Güncel 11.11.2021, 18:54
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.
Vali Çiftçi, kampanya kapsamında çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı videoda direksiyon başında görülen Çiftçi, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
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