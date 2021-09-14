Vali Çiftçi'den yaralı polislere geçmiş olsun ziyareti

Çorum’da “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü kovalayan polis aracı devrilmişti. Gazi Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından ekip aracında bulunan polis memuru Ahmet Kaya ve Süleyman Tekbaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ileterek, memurların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Haber Merkezi)

