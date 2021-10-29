Vali Çiftçi Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Çiftçi tebrikleri kabul etti.
Güncel 29.10.2021, 15:10
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği'nde kabul töreni düzenlendi. Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, tebrikleri kabul etti. Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve protokol üyelerinin tebriklerini kabul eden Vali Çiftçi, daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına geçti.
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