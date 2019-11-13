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Vali Çiftçi: “Çorumlu yaparsa böyle yapar”

Vali Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çorumluların “1 saatte en fazla fidan dikme” rekorunun tescil edildiğini hatırlattı.

Vali Çiftçi: “Çorumlu yaparsa böyle yapar”

Vali Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çorumluların “1 saatte en fazla fidan dikme” rekorunun tescil edildiğini hatırlattı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 21:38
Vali Çiftçi: “Çorumlu yaparsa böyle yapar”

Çorum Valiliği’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” seferberliği uyarınca dünya rekoru kıran Çorum’daki rekor denemesi organizasyon ekibi ile Guinness Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ile makamında biraraya gelen Vali Çiftçi, “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz diyoruz, Çorumlu yaparsa böyle yapar diyoruz. Çorumlular yine yapacağını yapmış, dünyanın merkezinde bir rekora imza atmıştır” şeklinde konuştu.

Guinness Temsilcisi Gemici ve beraberindeki heyetle birlikte Çorum’un rekor tescil belgesi ile objektiflere poz veren Vali Çiftçi yaptığı açıklamada Çorum’un Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Endonezya’ya ait olan 1 saatte kişi sınırlaması olmaksızın en fazla fidan dikme dünya rekorunu 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidan dikimi ile Türkiye ve ilimiz adına tescil ettirildiğinin söyleyen Vali Çiftçi, kırılan dünya rekorunda Çorum’un tek yürek, tek bilek olduğunu ve rekor denemesinden başarıyla çıktıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “'Geleceğe Nefes' olmak için 11 Kasım saat 11.11’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin destekleriyle gerçekleştirilen bu rekorda bizleri yalnız bırakmayan tüm Çorumlu vatandaşlarımıza bu fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimiz yine yapacağını yapmış ve dünyanın merkezinde bir rekora imza atmıştır. Bu güzel sonucun ve gururun Çorum’a, insanımıza ve ülkemize yaşatılmasında en büyük pay şüphesiz ki Cumhurbaşkanımıza aittir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü mensupları, yerelde Çorum Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız, Üniversitemiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile halkımız da elinden gelen her türlü imkânı seferber etmişlerdir. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor, sonucun Çorum’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 13.11.2019 19:45
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