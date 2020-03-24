Vali Çiftçi, Çorum’da eğitimde ilgili bilgi aldı

Vali Çiftçi’nin ziyaretinde Çorum eğitim programı dahil, gündemde yer alan yeni tip Covid-19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler ve yaşanan sıkıntılar da ele alındı.

Ziyarette Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından Vali Çiftçi’ye ilimizdeki eğitim faaliyetleri ve projeler konusunda bilgi de verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı da ilk yayın günü olan TRT-EBA TV uzaktan eğitimini değerlendirerek ülkede eğitime ve geleceğe verdiği önemi belirtti. Ziyarette ayrıca Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğini daha etkin kılacak tedbirler ve faaliyetler de konuşuldu.

(Volkan SINAYUÇ)